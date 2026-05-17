矢印だけじゃない！ 飛行機の「鼻」が示す方向の秘密さて、いろいろな方向を向く飛行機マークですが、実はまず見かけることがない向きがあります。それは「真下」を向いた飛行機です。【なにコレ!?】「どう見ても槍を持った人」な道路標識です（写真で見る）道路標識の矢印には、手前側（こちら側）を示すために斜め下を指すものや、Uターンを示すものがありますが、案内標識で「真下」を向いた飛行機マークは、少なくとも現場