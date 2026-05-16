Aぇ! groupが、6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」のMVを公開した。「でこぼこライフ」は、6月12日に全国公開となるグループで初主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の主題歌だ。今回のMVの舞台はメンバーがホテルマンに扮した“Aぇ! HOTEL”。そこへ6つ子のおそ松兄弟が来客する、とある1日の出来事を描いた作品になっているという。正門良規は“シェフ”、末澤誠也は“ハウスキーパー”、小島