超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』の3DCG LIVE＜凡人社プレゼンツ カリスマハウスツアー 2026夏＞の開催が決定し、描き下ろしのキービジュアルが公開された。本ツアーは8月8日・9日に東京都・TACHIKAWA STAGE GARDENにて開催され、3DCG LIVEの開催は『カリスマ』史上初となる。本ツアーは、歌やダンスに加え、原作ドラマを担当する松原秀書き下ろしの完全オリジナルストーリーで紡がれる『カリスマ』たちの生活を覗き見す