社会問題となっている買い物難民の支援を目指します。香川県高松市が生成AIを活用した買い物サービスの実証実験をはじめました。 【写真を見る】高松市が生成AIを活用した買い物サービスの実証実験食料品や日用品などが最短で翌日夕方に自宅に【香川】 生成AIを活用したサービスは、買い物が不便な地域や外出が難しい人の支援のために、高松市などが導入を検討しているものです。 スマートフォンの専