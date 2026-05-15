徳島大学発のベンチャー企業が、健康な歯を極力削らない治療を実現し、普及を目指しています。一体どんな治療なのか？そして、技術開発に込めた思いを取材しました。 削るイメージがつきものの、虫歯をはじめとする歯の治療。しかし、健康な歯を極力削らない最新の治療法がある。 上の前歯6本が大きく欠けたこんな症例も、抜いたり大きく削ることなく修復することができた。 鍵となるのは、なんと型