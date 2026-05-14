大分県杵築市の小学生が14日、絶滅危惧種に指定されているカブトガニの観察を通して、環境を守る大切さについて学びました。 【写真を見る】カブトガニの観察会「チクチクしてかわいい」小学生が環境を守る大切さを学ぶ大分 杵築市の大内小学校では、環境保全の重要性について学んでもらおうと、毎年この時期にカブトガニの観察会を開いています。 14日は、3年生と4年生19人が学校近くにある守江湾の干潟を訪れました。日本カ