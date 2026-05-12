徳島市の遠藤市長は5月12日の定例記者会見で、生活保護費の過大請求問題について「早ければ5月末に、第三者による検証を開始する」と明らかにしました。徳島市の生活保護費国庫負担金の過大請求問題については、百条委員会での証言をめぐり、2026年3月に遠藤市長と都築伸也政務監が刑事告発されています。この問題について、3月の定例会見で「第三者による検証を行う」としていた遠藤市長は、12日に開かれた会見の中で「早ければ5