Photo: Kanro ROOMIE 2025年2月26日掲載の記事より転載 機内持ち込みサイズのスーツケースがほしいと思ってから数か月。評判がよくシンプルな無印良品のキャリーケースに心が傾いていたものの、外ポケットがないことにためらっていました。そんなタイミングでなんと、待望のフロントオープンタイプが登場したんです！必要なものをサッと出し入れできる