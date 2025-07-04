¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤¬£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿?¶þ¿«Åª?¤Ê¤Ò¤È¸À¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î?Àä¸ò¤·¤¿Í­Ì¾¿Í?¤ò¥¤¥¸¤ë¥Í¥¿¥á¡¼¥ë¤Ç¡¢¡ÖÌðÉô¹ÀÇ·¡õ¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¡×¡Ö¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó´ÆÆÄ¤ÎµÈËÜ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó»£±Æ¤ÎºÝ¡¢¡Ø·¯¡¢¤¤¤é¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¡×¤È£²¿Í¤¬¸¤±î¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÁêÊý