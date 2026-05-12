大分県スポーツ少年団の総会が12日開かれ、部活動の地域移行の推進などを重点に取り組んでいくことを決めました。 【写真を見る】県スポーツ少年団総会開催部活動の「地域移行」推進を重点方針に大分 大分市で開かれた総会には県スポーツ協会の関係者ら22人が出席しました。 会では昨年度、スポーツ少年団の団員数が9614人で前年度から461人減り、減少傾向にあることが報告されました。また、全国