SEVENTEENの“万能末っ子”ことDINOが、“サブキャラ”Picheolinとして正式デビューする。HYBEミュージックグループのレーベルPledis Entertainmentによると、Picheolinは来る8月3日に1stミニアルバム『吉BOARD(Gilboard)』を発表する。1990年代のストリートカルチャー「ギルボード」を、漢字の「吉」と英語の「BOARD（板、舞台）」で再解釈したアルバムタイトルが興味深い。街頭舞台を舞台に国民的な盛り上がりをもたらすという抱