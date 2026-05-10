東京・有明「東京ドリームパーク」で開催中のイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』にて、会場限定のオリジナルクッキー缶が、2026年5月11日（月）より発売される。＞＞＞オリジナルクッキー缶をチェック！（写真7点）ドラえもんをデザインした今回のクッキー缶のテーマは「アンティーク風・シルバーの宝石箱」。ドラえもんから連想される「未来」「ロボット」のイメージをもとに、シルバーを基調とした ”大人可愛い”