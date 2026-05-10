マレーシア航空は、「JP Global BC Campaign」を5月7日から20日まで開催している。東京/成田発と大阪/関西発のマレーシア行き、マレーシア以遠行きが対象で、エコノミークラスとビジネスクラスに設定がある。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ、諸税込み。出発期間は5月7日から2027年3月31日まで。日本国内線のアドオン運賃は片道8,000円。・東京/成田発着（エコノミークラス、ビジネスクラスの順）デンパサー