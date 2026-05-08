大分市志村の「ひろかわバラ園」で、ピンクや黄色の鮮やかな花が咲き誇り、訪れた人たちの目を楽しませています。 【写真を見る】「ひろかわバラ園」夫婦で育てた花々が見頃に250種450株のバラが競演大分 ひろかわバラ園には、およそ250種類450株のバラが植えられていてます。今年は例年と同じ4月末から花が咲き始め、いま全体で4分咲きとなっています。 （来園した人）「毎年みせていただいてるんですけど、香りも最高です