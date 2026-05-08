山形県は8日、県営酒田風力発電所について、安全確認が完了したとして、同日中に運転を再開すると発表しました。県企業局によりますと、4月12日に秋田県で発生した風力発電設備のプロペラ破損事故を受け、保守管理会社の日立パワーソリューションズが4月27日から5月1日まで、県営酒田風力発電所の緊急点検を行いました。7日、同社から連絡があり、運転に支障となる損傷がないことが確認されたため、県は8日中に運転を