松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、創業25周年記念・第2弾として新商品「国産雪国育ちロースかつ」を5月6日午後3時から期間限定で販売します。【えっ！】おいしそう！海老フライ＆ささみかつ×2の定食も！価格一覧も一挙にチェック！新商品のロースは、北の大地で育った国産豚を使用し、国産だからこその肉の柔らかさ、ジューシーさ、脂身の甘さが際立つ一品。素材、本来の旨味を最大限に引き出