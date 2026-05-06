YouTuberのヒカルさんが2026年5月4日、元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんのYouTubeチャンネルに公開された動画に出演し、その中で芸人を批判する場面があった。YouTuberに喧嘩を売る芸人の話題に「コラボ後に泥酔したヒカルが芸能人に喧嘩を売って、お蔵入りになりかけました。」と題した動画は、ヒカルさん、三崎さん、「カジサック」ことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太さんが語り合うという内容。その中で梶原さん