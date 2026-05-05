TVアニメ『よわよわ先生』より、こどもの日イラストが公開された。＞＞＞こどもの日イラストやBlu-ray特典をチェック！（写真22点）『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載中の、よわよわで、かわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディが描かれる『よわよわ先生』。生徒たちからは、機嫌を損ねたら呪われる「こわこわ先生」と恐れられている新米教師の鶸村（ひわむら）ひより先生。……しかし、本当は体力0、声もヒョロヒ