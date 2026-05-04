事故でどれだけ保険料は上がるのか？自動車の任意保険は、事故による保険金支払いの有無で、ノンフリート等級（以下、等級）が上下し、保険料が決まる仕組みとなっています。仮に、悪くなった等級を「リセットしたい」と思ったら、それは可能なのでしょうか。 【高っ！】これが免許1年目で事故した場合の「保険料」です（画像）等級は1〜20までの20段階で、事故なしに1年間を過ごせば翌年は等級が1段階アップし、割引率もアッ