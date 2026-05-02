「片付けたい」と思ったとき、まず収納グッズを買いたしていませんか？じつはその行動こそが、片付かない原因になっているかもしれません。片付けのプロ・下村志保美さんも、かつては「収納を工夫すればいい」と信じ、さまざまな収納術を試していたひとり。しかし、すぐにリバウンドしてしまったそう。そこで見直したのは、“もののもち方”。今回は、収納を増やす前に考えたい、「片付く家」のつくり方を教えてもらいました。「