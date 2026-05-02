[5.2 J1百年構想リーグ EAST第14節](日産ス)※14:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 1 朴一圭DF 2 加藤蓮DF 33 諏訪間幸成DF 35 関富貫太DF 44 トーマス・デンMF 19 テヴィスMF 28 山根陸MF 29 樋口有斗FW 9 谷村海那FW 18 オナイウ情滋FW 46 浅田大翔控えGK 21 飯倉大樹DF 17 ジェイソン・キニョーネスDF 49 村上慶MF 6 渡辺皓太MF 32 田中雄大MF 40 天野純FW 11 ジョルディ・クルークスFW 23 宮市