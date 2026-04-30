実家がゴミ屋敷という環境で育ってきた経験を活かし、現在は整理収納アドバイザーとして片付けに関する情報発信などを行う、夫・長女と3人暮らしのつうさん。ここでは、小学2年生になった長女の学用品収納アイデアについて語ります。GW中に整えるのもおすすめです。まずは家にある収納グッズを活用この春から小学校2年生になった娘。一年前の小学校入学から、場所をとるランドセルをはじめ、さまざまな学用品など、ものが一気に増