2026年4月19日、大阪・東和薬品RACTABドーム・サブアリーナで開催された、プロボクシングWBOアジア・パシフィック・バンタム級王座決定戦。同級2位の伊藤千飛（真正ジム／20歳）は、同級8位のエイドリアン・レラサン（フィリピン）を相手に圧巻のノックアウト勝利で、初タイトルを獲得した。当て勘に優れた強打のファイターは、「西の新鋭」から全国区へとその名を広げ始めている。そんな伊藤を語るうえで外せない存在が、幼馴染み