いま圧倒的な人気を誇るFRUITS ZIPPERやCANDY TUNEなどのアイドルグループを次々に誕生させたことで知られるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」。総合プロデューサーの木村ミサは、いかにしてわずか4年で熱狂的なファンダムをつくり上げたのか。