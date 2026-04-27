徳島市は、市が管理する「ワシントンヤシ」の一部を2026年度中に伐採する方針を示しています。県民にとっては、おなじみの光景となっているワシントンヤシ。その知られざるヒストリーに迫りました。 （記者）「南国ムードを演出する、徳島おなじみのヤシの木ですが、この風景も変わるかもしれません」徳島の玄関口で、おなじみの光景になっているのが、このワシントンヤシです。徳島駅はもちろん、徳島市役所