2026年5月31日をもって活動を終了する嵐。嵐といえば、長年にわたって築いてきた“仲の良さ”も大きな魅力のひとつ。 写真＆動画：わちゃわちゃ動画から名曲ジャケ写まで！嵐の仲良しショット（全11投稿） 思わず笑顔になるわちゃわちゃしたやり取りから、自然と距離の近さが伝わるビジュアルまで、5人の絆を感じる動画やジャケ写を厳選して紹介する。 ■「Five」MV衣装で寄り添う5人、写真から伝わる信頼感 3月4日リリ