家事はきちんとやらなきゃと思い込んでいませんか？仕事や育児でバタバタしていると、完璧な家事には程遠く、気づかぬうちに自分を追い込んでしまうことも。そこでここでは、アラフォー世代が「やめても困らなかった家事習慣」を3つ紹介します。3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんの具体例について伺いました。1：毎日の床掃除をやめて、「やる頻度」を見直した以前は「床掃除は毎日やるもの」と思い込んでいまし