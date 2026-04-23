家事はきちんとやらなきゃと思い込んでいませんか？ 仕事や育児でバタバタしていると、完璧な家事には程遠く、気づかぬうちに自分を追い込んでしまうことも。そこでここでは、アラフォー世代が「やめても困らなかった家事習慣」を3つ紹介します。3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんの具体例について伺いました。

1：毎日の床掃除をやめて、「やる頻度」を見直した

以前は「床掃除は毎日やるもの」と思い込んでいました。しかし子育て中に毎日続けるのは正直しんどい…。

【写真】掃除道具はダイニング隅に置いた

そこで思いきって、掃除の頻度を「週2〜3回」に減らしてみることに。代わりに掃除道具はダイニングの隅にセット。汚れが気になったらサッと取れますし、隣にあるリビングからもすぐ取り出せる場所にしました。

すると、やらなきゃと追いたてられる感覚がなくなり、気持ちにも余裕が生まれました。毎日無理してやらなくても、意外とキレイは保てるもの。大切なのは“自分に合った頻度”でした。

2：アイロンがけを極力やめて、家事のハードルを下げた

「アイロンがけはきちんとやるもの」と思っていた頃は、あとまわしにしてはため息をつく繰り返しでした。

ですので、アイロンが必要なもの自体を減らすことに。シワになりにくい服を選んだり、ハンカチはやめてハンドタオルに替えたり。さらに外出先では、無印良品の携帯用ペーパーナプキンを使うようにしました。

このように「ちゃんとやる」前提をやめて、そもそも手間がかからない家事に変える。これだけで負担はグッと軽くなりました。完璧じゃなくていい、と自分を許せたのも大きな変化でした。

3：ワンオペ家事をやめて、家族に頼るようにした

以前は「家事は自分がやるもの」と思い込み、ほとんどをひとりで抱え込んでいました。家族に任せるよりも自分でやった方が早いと思っていたからです。しかし、心に余裕がなくなり、イライラしてしまうきっかけになっていました。

そこで、まずは収納を見直しました。ものを置く場所は子どもの目線に合わせたり、ラベリングでなにがどこにあるかわかるようにしたり。すると、少しずつ子ども自身でも片付けられることが増えていきました。「ママやって」と呼ばれる回数も減り、子どもも達成感でうれしそうな様子に。

さらに、簡単な家事は家族にお願いしました。最初はうまくいかないこともありましたが、続けるうちに自然と分担できるようになりました。「全部自分でやる」をやめると、時間だけでなく心にも余裕が生まれます。がんばらなくてもよい環境づくりが、ラクに暮らすいちばんの近道でした。

「この家事って本当にいる？」と見直す

家事を全部ちゃんとやるべきと思い込むほど、どんどん自分を苦しくしてしまいます。しかし実際は、やめても困らないことや、やり方を変えられることもたくさんあります。

少し立ち止まって「この家事って本当に必要？」と見直すだけで、時間や心にも余白が生まれます。皆さんも自分にちょうどいい暮らしを見つけてみてはいかがでしょうか。