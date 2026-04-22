ESSEonlineでは読者257名を対象に「長年愛用しているアイテム」に関する調査を実施。その結果、もっとも回答が多かったのは、小学生時代の「裁縫セット」でした。なかには40年以上にわたって現役のものも。長く使い続けられる理由と、読者のリアルなエピソードを紹介します。なぜ裁縫セットは長年愛用できる？裁縫セットを長年愛用する、もっとも多かった理由は「壊れにくい」というもの。【写真】大好きな漫画家のサインつき裁縫