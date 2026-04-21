六価クロム化合物などが検出された場所提供：香川県教育委員会 香川県立多度津高校の土壌から六価クロム化合物などが基準値を超えて検出されたことが分かりました。 香川県教委によると、検出されたのは多度津高校の水産科棟の前にある花壇周辺約100平方メートルです。 「六価クロム化合物」は基準値を最大で9.2倍、「鉛及びその化合物」は最大で2.1倍でした。地下水の水質は問題ありませんでした。教員や