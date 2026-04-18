3年前に注文住宅を建てた日刊住まいライターは、おしゃれな「縦滑り出し窓」をたくさん設置。しかし、実際に生活を始めると、使い勝手の悪さに後悔しているそう。今回、ライターの実体験から、住んでみてわかった想定外のデメリットと、「今だったらこうしたい」と考える3つのポイントについて語ります。わが家が「縦滑り出し窓」を多く採用した理由筆者は約3年前、地元工務店で注文住宅を建てました。2階建ての5LDKに、家族4人で