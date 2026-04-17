日本最大級のカタログコレクタークラブ「ACC・JAPAN（オートモービル・カタログ・コレクターズクラブ・イン・ジャパン）」は、東京交歓会 春の部を実施する。カタログの展示、カタログの放出、貴重カタログのくじ引き大会もあり、参加者１分間自己紹介、集合写真の撮影などを行う予定。自動車のカタログ好きにはたまらないイベントになっている。 開催場所：かながわ労働プラザ１F ギャラリ}