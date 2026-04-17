3月、県内の男性が、投資名目で現金など5401万円をだまし取られる被害にあったことが分かりました。県警は、SNS型投資詐欺とみて調べを進めています。被害に遭ったのは、県内の50代の男性です。県警によりますと、男性は2026年1月、有名経済アナリストを騙ったSNS上の投資広告をきっかけに、LINEのグループに参加。グループ内のメンバーの「利益が出た」との投資情報を信用し、勧められた投資アプリを通じて現金