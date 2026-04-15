【「ぶいすぽっ！コラボモデル」リニューアル製品】 4月15日販売開始 サードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」は「ぶいすぽっ！コラボモデル」のケースデザインを大幅に刷新すると共に、一部のモデルでスペックのリニューアルを実施した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトに