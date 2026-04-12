キッチンとダイニングテーブルを一列に並べる「横づけダイニング」。配膳のスムーズさと見た目のスタイリッシュで、注文住宅で人気の間取りです。夫と1歳の双子と暮らすESSEonlineライターの谷ノ内真帆子さんも、その魅力に惹（ひ）かれて採用。しかし、実際に住み始めてみると「意外なデメリット」に直面したそう。詳しくレポートします。デメリットは「リビングまでの動線の悪さ」横つけダイニングの最大のメリットは、キッチン