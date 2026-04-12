家づくりの際、だれもが意識するのが「収納」。とはいえ、あればあるだけよいと思ってつくった備えつけの家具が、思わぬ手間や不便を招いてしまった…なんてこともありますよね。「2度目の家づくりでは、以前の家での失敗を活かして心地よく過ごせるようにしました」と語るのは、整理収納アドバイザーでESSEベストフレンズ101のrenaさん。今回は、「家づくりであえてつくらなかった」収納のポイントを3つご紹介します。1：取り出し