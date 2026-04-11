更年期に感じる「心身のゆらぎ」のセルフケアとして、産婦人科医・高尾美穂先生がすすめるのが「日々の変化をノートや手帳に書き留めること」。さらにこの記事では、「書いたものを振り返ること」にフォーカスし、自分自身と向き合い、更年期をポジティブに過ごすためのヒントを紹介します。書いたものを振り返ることでゆらぎが見える「更年期の心身のゆらぎを、ノートや手帳に書くだけでなく“振り返ること”も忘れずに」と話すの