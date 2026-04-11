季節の変わり目の衣替え。「一気にやろうとして疲れてしまう」ことも。無理なく衣替えを行うコツは、「2段階でおこなうこと」だと話すのは、整理収納アドバイザーの松尾千尋さん（40歳）。築40年の団地で夫婦2人で暮らす松尾さんは、2段階の衣替えと収納、服のもち方を見直しで、衣替え自体をぐっとラクに。負担を減らす、クローゼット整理のコツをお聞きしました。衣替えは「2回に分ける」とぐっとラク衣替えを一気に終わらせよう