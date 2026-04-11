荷物が多い日の外出はバッグが重くなったり、かさばって持ちにくかったりと負担になるもの。雨の日はなおさらです。ライフオーガナイザーの尾花美奈子さんも仕事柄、荷物が多くなる日が多く、バッグの重さや使いにくさに悩んでいたそう。しかし、3coins（スリーコインズ）で見つけたバッグに替えたところ、その問題が見事に解消。今回は尾花さんの例をもとに、50代からの「快適なバッグの選び方」を紹介します。1：「撥水加工×濃