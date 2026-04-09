骨付鳥専門店「おやわか高松店」／「藤ちゃん」の味を再現した骨付鳥 惜しまれながら閉店した香川県丸亀市で人気の骨付鳥店の味が、高松市で楽しめるようになります。 1974年に丸亀市で創業した骨付鳥の人気店「藤ちゃん」。地域の人に惜しまれながら2024年に閉店しました。 そんな中、地域の食文化を守る取り組みを行っている四国化成グループがその味を受け継ぎ未来に残そうと、新しい骨付鳥専門店「おや