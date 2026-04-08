毎日の気分をふわっと高めてくれる香りアイテムが登場♡Her lip to BEAUTYから、人気の“FULL OF LOVE”の香りを楽しめるロールオンタイプのパフュームオイルが数量限定で発売されます。持ち運びしやすいサイズ感とやさしい使い心地で、外出先でもさりげなく香りを纏えるのが魅力。日常にときめきをプラスしてくれる新作フレグランスです♪ 多幸感あふれる香りの魅力 「Roll-on Perfume Oil - FULL OF LOV