ついついたまりがちな紙袋やエコバッグ。いざ使うときにちょうどよいサイズが見つからなかったり、出し入れがストレスだったりしませんか。そこで、無印良品のアイテムを活かしたラクな「紙袋収納」のコツを、整理収納アドバイザー1級のみちさん（40代）に教えてもらいました。とりあえず保管した紙袋で、出し入れするたびイライラ…以前は相当ものをため込む派だった私。その代表格がショップの紙袋でした。キッチンの隅には「い