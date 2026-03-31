来週（2026年4月6日〜4月12日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年3月30日〜4月5日｜総合運＆恋愛運TOP３『厄介なことは避けていきます』｜総合運｜★★☆☆☆面倒なことを避けがちです。トラブルが起きても「ま、いっか精神」で乗り切ることがあるでしょう