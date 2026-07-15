「耐え続けるだけでは1ミリも変わらない」モラハラ妻に苦しむ夫へ不倫解決カウンセラーが突きつける現実
不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が自身のYouTubeチャンネルで「【家が恐怖】モラハラ妻の４つのタイプ｜子供に被害が及ぶ前に」を公開した。動画では、妻のモラハラに苦しむ夫に向けて、その心理構造や子どもへの深刻な影響、そして今なすべき具体的な行動について提言している。
近年、SNSやオンラインゲームをきっかけとした妻の不倫が増加し、それに伴い夫へのモラハラが激化するケースが多発しているという。河村氏は、家庭内で悪者にされ「自分が悪いのか」と自責する夫たちに対し、「モラハラ妻から洗脳されているだけ」と断言。「皆さんが耐え続けるだけでは、家族との関係は1ミリも変わらない」と警鐘を鳴らした。
動画中盤では、言葉や態度による精神的な暴力を「心の殺人」と定義し、モラハラ妻の正体を4つの心理タイプに分類して解説。「承認欲求暴走型」や「完璧主義支配型」など、妻自身の自己肯定感の低さや強い固定観念が、夫への攻撃にすり替わっている実態を指摘した。さらに「過去トラウマ型」では、親との未解決な関係性が夫婦関係に持ち込まれていると説明。「夫が悪いわけじゃない。妻の構造の問題」と強調している。
また、最も深刻な懸念として「子どもへの影響」に言及。母親の言葉をそのまま信じてしまう子どもに対し、母親が父親をバカにする発言を繰り返すことで、「父親は尊重しなくてもいい存在だとインプットされてしまう」とその危険性を説いた。結果として、子どもが成長してから夫婦関係の破綻に繋がるケースが多いという。
解決策として、河村氏は子どもとの直接の関係を地道に丁寧に作り上げるよう推奨。妻が何を言おうとも、子どもと真摯に向き合った時間や言葉は消えず、大人になってから真実を理解する日が来ると力強く語る。最後に「相手はなかなか変わらない。私たちが捉え方、扱い方を変えていくことが、一番自分と子どもを守る近道になる」と視聴者に寄り添う言葉で動画を締めくくった。
近年、SNSやオンラインゲームをきっかけとした妻の不倫が増加し、それに伴い夫へのモラハラが激化するケースが多発しているという。河村氏は、家庭内で悪者にされ「自分が悪いのか」と自責する夫たちに対し、「モラハラ妻から洗脳されているだけ」と断言。「皆さんが耐え続けるだけでは、家族との関係は1ミリも変わらない」と警鐘を鳴らした。
動画中盤では、言葉や態度による精神的な暴力を「心の殺人」と定義し、モラハラ妻の正体を4つの心理タイプに分類して解説。「承認欲求暴走型」や「完璧主義支配型」など、妻自身の自己肯定感の低さや強い固定観念が、夫への攻撃にすり替わっている実態を指摘した。さらに「過去トラウマ型」では、親との未解決な関係性が夫婦関係に持ち込まれていると説明。「夫が悪いわけじゃない。妻の構造の問題」と強調している。
また、最も深刻な懸念として「子どもへの影響」に言及。母親の言葉をそのまま信じてしまう子どもに対し、母親が父親をバカにする発言を繰り返すことで、「父親は尊重しなくてもいい存在だとインプットされてしまう」とその危険性を説いた。結果として、子どもが成長してから夫婦関係の破綻に繋がるケースが多いという。
解決策として、河村氏は子どもとの直接の関係を地道に丁寧に作り上げるよう推奨。妻が何を言おうとも、子どもと真摯に向き合った時間や言葉は消えず、大人になってから真実を理解する日が来ると力強く語る。最後に「相手はなかなか変わらない。私たちが捉え方、扱い方を変えていくことが、一番自分と子どもを守る近道になる」と視聴者に寄り添う言葉で動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
不倫に直面し、先が見えず苦しんでいる方へ向けたチャンネルです。裏切られたショックや不安、怒りで揺れる心をどう整理すればいいのか、実際の相談事例をもとに丁寧に解説しています。夫や妻の行動に振り回されず、自分の気持ちを大切にしながら関係を見つめ直すための考え方や会話のヒントを知りたい方におすすめです。