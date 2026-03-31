料理家・管理栄養士として活躍する長谷川あかりさん。少ない材料でつくれて、意外性のあるレシピがSNSで支持を集めています。長谷川さんの料理に共通するのは、「だれかのため」ではなく、「私が食べたい」という気持ちも大切にしていること。今回は忙しい日々でも無理なく続けられる、料理やレシピの工夫について聞きました。「私が食べたい」と思える、自分のための塩味ベースの料理家族の好みに引っ張られがちな日々の食事のな