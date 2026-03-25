ウェブブラウザ「Firefox 149」の正式版が公開されました。事前にアナウンスのあった分割ビューやタブノートが利用できるようになりました。また機能的な更新とは別に新たなマスコット「Kit」が公開されており、既に随所に登場しています。Firefox 149.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.firefox.com/en-US/firefox/149.0/releasenotes/◆分割ビューの実装1つのウィンドウで2つのページを並べて表示できる「