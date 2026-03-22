ユヴェントスに所属するトルコ代表FWケナン・ユルディズが、リーグ戦10得点目を記録した。ユヴェントスは21日のセリエA第30節でサッスオーロと対戦。14分にフランシスコ・コンセイソンの折り返しにユルディズが右足で合わせて先制点を記録した。しかし、52分に追いつかれたユヴェントスは、86分にマヌエル・ロカテッリが痛恨のPK失敗。1−1のドローでチャンピオンズリーグ出場権確保へ手痛いドローとなった。チームの結果は