適切な気遣いではなく、「いい人と思われたい」自己満足のために他者に干渉してしまう人には、ある共通点がある。自分の行動を振り返るためのチェックリストと、自己中心的な行動を制御するための方法を、「対人認知」が専門の社会心理学者が紹介する。※本稿は、社会心理学者の唐沢かおり『「気が利く」とはどういうことか――対人関係の心理学』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。「配慮ができる私」という自己認知が