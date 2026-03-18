『デューン 砂の惑星』シリーズ完結編となるティモシー・シャラメ主演映画『Dune: Part Three』の邦題が『デューン 砂の惑星PART3』に決まり、12月18日に日米同時公開されることが発表。加えて、ティモシー演じる皇帝となったポールが惑星デューンと宇宙の未来のため最後の決断を下す、壮大な物語の期待がより一層高まる本作の特報映像も初公開された。【動画】ついに完結！『デューン 砂の惑星PART3』特報その惑星を制する