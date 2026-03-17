アーユルヴェーダでは、風（ヴァータ）・火（ピッタ）・水（カパ）の3つのエネルギーで人は成り立っていると考えられています。更年期になるとこれらのバランスが乱れ、不調の原因になるそう。今回、インドでセラピー技術を取得したブラフ弥生さんに、アーユルヴェーダに基づく習慣を教えてもらいました。習慣1：コップ1杯の水を10分かけて飲む【写真】40代50代の不調に効くスパイス4種水や白湯で睡眠中に失った水分を補給し、全身